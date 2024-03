TMW RADIO - Flachi: "Pioli a fine ciclo? Anche gli allenatori hanno bisogno di trovare altre emozioni e motivazioni"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, l'ex calciatore Francesco Flachi è intervenuto su alucni dei temi più caldi dell'attualità di Serie A, soffermandosi in modo particolare non solo sull'importante incontro dell'Aremio Franchi in programma sabato sera fra la Fiorentina ed il Milan, ma anche sui discorsi relativi al futuro di Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Fiorentina, c'è la sfida col Milan ora. Italiano e Pioli col destino incerto:

"Penso che delle volte sia anche giusto trovare altre motivazioni. Italiano ha fatto benissimo, forse non ha coronato il sogno di vincere un trofeo, anche se ha la possibilità anche quest'anno di farlo. A fine ciclo lui e Pioli? Io penso che dopo un po' anche gli allenatori hanno bisogno di trovare altre emozioni e motivazioni".