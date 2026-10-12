Alaba non basta, Okoye disastroso: il Torino di Abate batte l'Udinese

Nell'ultima partita del sesto turno di campionato di Serie A, il Torino infligge all'Udinese la quarta sconfitta consecutiva

Titoli di coda per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive che si conclude con la sfida tra Torino e Udinese che premia i granata di Ignazio Abate che vincono 2-1. Vantaggio nel primo tempo per il Toro con la prima rete italiana di Bragança, pareggiata qualche minuto dopo dal solito Ekkelenkamp. Nella ripresa, al minut 67, il neo entrato Kulenovic sfrutta la frittata clamorosa di Okoye e Bertola e deposita in fondo al sacco il gol che sarà quello decisivo. Nel finale spazio anche all'esordio di David Alaba che però non riesce a fare la differenza: friulani alla quarta sconfitta consecutiva.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1

ore 18, Inter-Parma 3-0

ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma 0-0

ore 15, Lazio-Monza 3-1

ore 15, Lecce-Bologna 1-3

ore 18, Sassuolo-Milan 1-1

ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia 3-1

ore 20.45, Torino-Udinese 2-1