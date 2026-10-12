Tossani sul Milan: "Hai preso Amorim che non è un fenomeno..."

Il match analyst Michele Tossani ha detto la sua sul Milan dopo il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il match analyst Michele Tossani ha parlato di Milan all'indomani del pareggio deludente di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il Milan invece come lo vede?

"Il progetto. L'obiettivo è quello di arrivare quarto. Dal punto di vista del campo poi è che dopo che hai preso Amorim non è un fenomeno, conosce quel tipo di calcio e ha bisogno di quel tipo di giocatori per farlo. Lui si è dovuto adattare, ha fatto anche delle scelte contro-intuitive in alcune partite. Anche qui, come nella Juve, la rosa è stata assemblata anche un po' a casaccio, soprattutto dietro".