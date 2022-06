Tutti gli Mvp della stagione rossonera. Dominano Leao e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la conclusione del campionato, vinto per la diciannovesima volta dal Milan all'ultima giornata, e con la fine del mese di maggio, i tifosi rossoneri hanno votato - come di consueto - l'Mvp del mese appena trascorso. Qualche giorno fa è stato annunciato come vincitore Rafael Leao vero e proprio trascinatore delle ultime 5 gare disputate dal Milan. L'occasione è buona per riavvolgere il nastro e vedere tutti i giocatori che hanno vinto questo speciale premio voluto dai tifosi nei vari mesi della stagione. I dominatori sono prorpio il portoghese e Bennacer che sono stati selezionati in tre mesi diversi. Ecco la lista completa.

SETTEMBRE: Tonali

OTTOBRE: Bennacer

NOVEMBRE: Tonali

DICEMBRE: Saelemaekers

GENNAIO: Leao

FEBBRAIO: Leao

MARZO: Bennacer

APRILE: Bennacer

MAGGIO: Leao