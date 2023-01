Veron: "La Lazio deve ad approfittare del momento difficile del Milan"

MilanNews.it

Nel match program pubblicato sul sito della Lazio, l'ex biancoceleste Juan Sebastian Veron ha parlato così della sfida contro il Milan: "Mi aspetto un match difficile e teso per entrambe le squadre, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile dei rossoneri, che rimangono i Campioni d'Italia in carica. Sarà una gara che metterà in palio punti fondamentali per il quarto posto, spero che la Lazio possa conquistarli per fare un salto importante in classifica".