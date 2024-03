Verona, Mirtovic: "Sensazione bellissima giocare contro il Milan. Mi ispiro a Pulisic e Kvara"

Stefan Mitrovic, giocatore del Verona, ha parlato così a gianlucadimarzio.com dell'ultima gara di campionato prima della sosta contro il Milan, terminata con la vittoria dei rossoneri di Pioli per 3-1: "È stata una sensazione bellissima giocare contro un grande club di Serie A. Si trattava solo della mia quarta presenza in un nuovo campionato, dove si pratica uno stile di gioco completamente diverso rispetto alla Serbia. Chiaramente sono ancora molto deluso per il risultato. Sono consapevole che posso fare di più ma per il momento mi accontento dei minuti che sto giocando. Ai tifosi dico: ci vorrà però un po' di pazienza prima di ritrovare il ritmo giusto".

L'attaccante gialloblu ha poi racconto chi sono i modelli a cui si ispira: "Mi ispiro ai top player come Pulisic e Kvaratskhelia, ali molto 'dirette'. Il mio ruolo preferito? Quello di ala sinistra anche se non ho problemi a farlo anche a destra. Poi posso anche fare il trequartista dietro alla punta...".