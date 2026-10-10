Cardinale a caccia del nuovo DT: Krösche resta in pole, occhio a Tiago Pinto e Benatia

Milan alla ricerca di un nuovo Head of Football: tre i nomi seguiti da Cardinale, ma c'è un preferito

Il Milan vuole aggiungere una nuova figura di peso all'interno dell'area sportiva. L'obiettivo di Gerry Cardinale è quello di individuare un dirigente capace di coordinare il comparto tecnico, lavorare a stretto contatto con Ruben Amorim e interfacciarsi direttamente con la proprietà. Dopo un'estate nella quale il numero uno di RedBird si è esposto in prima persona anche sul mercato, la volontà è ora quella di affidarsi a uno specialista del ruolo. Il casting è già partito e comprende profili internazionali con caratteristiche differenti.

KRÖSCHE RESTA IL FAVORITO, CON HARDUNG POSSIBILE UOMO DI FIDUCIA

Il nome che continua a occupare la prima posizione è quello di Markus Krösche, attuale Head of Football dell'Eintracht Francoforte. Il dirigente tedesco piace da tempo al Milan e viene seguito almeno dallo scorso giugno. Il suo contratto con il club tedesco scade nel 2028, ma esisterebbero margini per anticipare l'uscita, Krösche rappresenterebbe una scelta di continuità con l'idea di RedBird: scouting internazionale, valorizzazione dei giovani e sostenibilità economica. In caso di arrivo a Milano porterebbe con sé anche Timmo Hardung, suo braccio destro e figura centrale nell'organizzazione sportiva del club tedesco.

TIAGO PINTO E BENATIA RESTANO ALTERNATIVE CONCRETE

Il casting, però, non si ferma alla Germania. Tra i profili più apprezzati c'è anche Tiago Pinto, oggi Head of Football del Bournemouth e già protagonista in passato nella gestione sportiva della Roma. Il dirigente portoghese conosce bene il calcio italiano e possiede un'esperienza internazionale ormai consolidata. Sullo sfondo resta poi Medhi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juventus e successivamente dirigente a Marsiglia. Attualmente libero, il marocchino rappresenterebbe l'opzione più immediata.