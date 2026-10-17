Primo Piano Cisse confermato dall'inizio? Contro la Dea in tanti tornano tra i titolari

Alphadjo Cisse potrebbe essere una delle conferme a sorpresa contro l'Atalanta: nell'undici titolare torneranno diversi giocatori dal primo minuto

Nella partita di giovedì che il Milan ha agilmente e agevolmente vinto contro il Salisburgo, il tecnico Ruben Amorim ha pensato di schierare dall'inizio, a ragion veduta dato il calendario che aspetta i rossoneri, diversi calciatori che avevano avuto meno spazio fino a questo momento: da Bartesaghi ad Hutchinson, da Tomori a Jashari. Domani contro l'Atalanta, in campionato, ci si attende un ritorno in campo di molti di quelli che sono rimasti in panchina in Austria. E Alphadjo Cisse con la sua tripletta potrebbe essersi guadagnato la conferma...

MILAN, IN TANTI TORNANO TITOLARI

Secondo le prime indiscrezioni, emerse anche nel pomeriggio di ieri, per motivi di turnover, domani contro l'Atalanta, a San Siro alle ore 18, tanti dei calciatori partiti dalla panchina a Salisburgo torneranno tra i titolari. In primis il centravanti Gonçalo Ramos che, pur partendo fuori, in Austria ha trovato il suo secondo gol in rossonero. Si rivedrà sicuramente dall'inizio anche Christian Pulisic, che nel nuovo 4-2-3-1 si trova ancora più a suo agio. Verosimilmente ci sarà spazio anche per Luka Modric dall'inizio. Dietro, dopo un intero turno di riposo, spazio nuovamente a Mario Gila che è diventato un perno cruciale.

MILAN, CONFERMA PER CISSE?

Per il resto la formazione sarà un po' tutta da disegnare, al netto di chi ha la certezza del posto (quasi) sempre come Maignan, De Winter, Pavlovic e Rabiot. Il tema vero è quello degli esterni: a destra è pienamente recuperato Chukwueze ma visto il problema muscolare che lo ha costretto alla panchina giovedì, Amorim potrebbe voler andare ancora con i piedi di piombo. Diego Moreira potrebbe ritrovare la fascia destra, dopo 90 minuti in panchina in Europa. Questo spostamento potrebbe essere anche agevolato dalla possibile conferma di Alphadjo Cisse sulla trequarti a sinistra, dopo l'incredibile tripletta europea. Certamente oggi, dopo l'allenamento in corso a Milanello, si avranno maggiori indicazioni.