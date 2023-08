esclusiva mn - Lentini: "Mi aspetto un Milan protagonista assoluto. De Ketelaere? Giusto cambiare aria"

vedi letture

Manca ormai pochissimo alla prima giornata di campionato tra Bologna e Milan e anche alla chiusura del mercato estivo che ha visto i rossoneri assoluti protagonisti. Per parlare di questo e tanto altro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluigi Lentini, ex giocatore del Diavolo tra il 1992 e il 1996. Queste le sue parole.

Che tipo di stagione ti aspetti da parte del Milan?

“Con il mercato che è stato fatto, una stagione da protagonisti assoluti in campionato. Penso allo scudetto”.

E in Champions?

“Anche in quel caso, da protagonisti. Il Milan è arrivato in semifinale quest’anno, senza i calciatori che ha acquistato ora”.

Dell’organico della scorsa stagione faceva parte De Ketelaere, in partenza destinazione Bergamo. Pioli avrebbe dovuto concedergli un’altra chance?

“Vedendolo da fuori, io noto un calciatore che ha perso fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Quando è così, giusto cambiare aria. Poi il talento nessuno lo mette in discussione, nemmeno Pioli”.

Chi è il Gigi Lentini del Milan attuale?

“A me piaceva strappare, andare via sulla fascia in velocità e cercare l’uno contro uno. Se devo citarne uno, dico che mi rivedo in Rafa Leao”.