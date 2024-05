Ceccarini: "Il Milan ha già deciso di investire per rafforzare la squadra e tornare prima possibile competitivo per lo scudetto"

Nel suo Editoriale del giovedì mattina il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ha parlato diffusamente del Milan. Non si è però soffermato sulla ricerca del nuovo allenatore ma su chi potrebbe essere il nuovo attaccante rossonero. Il discorso è stato incentrato particolarmente sui vari nomi possibili, dopo una introduzione sulle situazioni legate a Mike Maignan e Theo Hernandez, accomunati non solo dalla nazionalità ma anche dalla scadenza del contratto nel 2026.

Le parole di Ceccarini sulle strategie del Milan: "Il Milan comunque ha già deciso di investire per rafforzare la squadra e tornare prima possibile competitivo per lo scudetto. È evidente che il budget previsto potrebbe aumentare se si dovessero creare scenari diversi. Il colpo importante sarà la punta centrale, che dovrà sostituire Giroud. Il Milan sa benissimo che non si può permettere di sbagliare e la scelta diventa fondamentale. Zirkzee rimane il nome in pole ma non è l’unico in agenda. Il Bologna vuole tanti soldi e la concorrenza è agguerrita. Per cui ci sono anche alte opzioni da non sottovalutare. Oltre al solito Jonathan David, attenzione anche a Sesko del Lipsia. Le sue quotazioni sono in netto rialzo. Tra l’altro ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Oltre a questo c’è anche il vantaggio dell’ingaggio che rientra nei parametri del club rossonero. Insomma anche questa è una pista che si sta decisamente scaldando. Nella lista non va dimenticato Santiago Gimenez del Feyenoord".