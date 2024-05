SportMediaset - Panchina Milan: contatto con De Zerbi

Novità importante sul futuro della panchina del Milan: secondo quanto riferisce sportmediaset.it, infatti, il club rossonero avrebbe avuto nelle scorse ore un contatto con Roberto De Zerbi per capire la fattibilità dell'operazione. Il tecnico italiano si è liberato sabato dal contratto con il Brighton e dunque non servirà più pagare agli inglesi la clausola da 15 milioni per prendere l'ex Sassuolo.

De Zerbi è molto legato al Milan, club nel quale è cresciuto da calciatore. In passato, l'allenatore italiano ha dichiarato sul club di via Aldo Rossi: "Non è un club normale, in rossonero sono cresciuto. Sarò riconoscente al Milan per tutta la vita".