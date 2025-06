Guidi: "Il Milan è intenzionato a reinvestire l’intera cifra di Reijnders sul mercato. A partire dal suo erede"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport parlando del calciomercato del Milan dopo la cessione di Tijjani Reijnders: "Il Milan è intenzionato a reinvestire l’intera cifra sul mercato. A partire, appunto, da quello che sarà il suo erede. Nei desideri di Allegri, proprio Rabiot. Che oggi è legato al Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2026. Con il club francese l’ex Juventus ha però un accordo sulla parola: in caso voglia andare via, possono bastare 10,5 milioni. Un prezzo quasi simbolico per un giocatore del livello del nazionale transalpino, tra i trascinatori della squadra che ha centrato il secondo posto in Ligue 1 e la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco, la Champions, più ancora che l’ingaggio (Rabiot guadagna 3,5 milioni a stagione di parte fissa, ma con bonus facili che fanno lievitare lo stipendio a circa 6), è il vero ostacolo.

Adrien vorrebbe provare l’ebbrezza di giocarla almeno un anno a Marsiglia, la squadra del cuore della sua famiglia, con un allenatore con cui si trova molto bene come Roberto De Zerbi. Allegri, però, è Allegri. "Giovanni Rossi, oggi con me al Marsiglia, ma amico anche lui di Max, lo chiama 'il tuo papà'", ha confessato lo stesso Rabiot alla Gazzetta di recente. Il rapporto va quasi al di là del canonico feeling tra tecnico e giocatore. E chissà che il nuovo allenatore del Milan non abbia letto proprio l’intervista del suo pupillo sulla Rosea prima di chiamarlo nei giorni scorsi per invitarlo a seguirlo in rossonero. Una chiacchierata tra ammiccamenti e risate, conoscendo la proverbiale ironia di Max. Per ora siamo fermi lì, ma sotto sotto Allegri ci spera e Rabiot ci riflette sul serio, stuzzicato dalla possibilità di tornare a lavorare insieme come alla Juve".