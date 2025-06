Baggio su Sacchi: "Abbiamo raggiunto grandi risultati, poi purtroppo è venuto fuori un po' di ego da cui sono nate delle incomprensioni"

Roberto Baggio è stato ospite del podcast 'Passa dal BSMT' per ripercorrere la propria carriera, tra aneddoti e racconti. Queste le sue parole, iniziando dal ritiro:

"Il campo è stato qualcosa di meraviglioso ma è importante abituarsi anche a prendere consapevolezza di non poterci correre più sopra. Evito di riguardare l'ultima partita giocata a San Siro con il Brescia, faccio fatica a guardarmi perché mi viene un po' di nostalgia. Penso sia comunque una cosa normale. Ho la fortuna di non avere rimpianti a parte il rigore a Pasadina. Ho fatto tutto quello che potevo fare per quel che mi era successo. Da questo punto di vista sono sereno. Certo, mi sarebbe piaciuto giocare ancora ma non ce la facevo più. Smettere fu quasi una liberazione".

Il rapporto con Arrigo Sacchi

"E' stato un autentico innovatore del calcio italiano in quegli anni. Abbiamo raggiunto grandi risultati, compresi al Mondiale degli USA. Purtroppo è venuto fuori un po' di ego da cui sono nate delle incomprensioni che hanno oscurato tutto il resto. Partiamo dal presupposto che io ho fatto ciò che ho fatto non da solo, ma perché attorno a me avevo una squadra con identità. Non voglio avere meriti che non ho. Dico solo che avrei voluto un po' di chiarezza e sensibilità in più. io oggi comunque ad Arrigo auguro il meglio dalla vita".