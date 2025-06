Italia, Tonali: "Champions? Abbiamo fatto i complimenti a Gigio e anche agli interisti"

C'è Sandro Tonali in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Norvegia. Il centrocampista dell'Italia sarà uno dei punti di forza della nostra Nazionale domani sera all'Ullevaal Stadion di Oslo. Un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista del Milan, in vista della gara di domani contro la Norvegia.

Quanto manca il Mondiale alla vostra generazione?

"Manca più di tutto in assoluto. Quando giochi a calcio vuoi giocare determinate competizioni, magari tra 10-15 anni sarà lì la differenza. Sappiamo che non possiamo sbagliare, domani dobbiamo giocare il nostro miglior calcio e spensierati. Sappiamo che domani la palla sarà molto pesante per tutti gli italiani, ma noi dobbiamo giocare leggeri. E' quello che ci serve adesso".

Come avete accolto Donnarumma e gli interisti?

"Abbiamo accolto tutti allo stesso modo. Abbiamo fatto i complimenti a Gigio, ma non abbiamo bisogno di ulteriori difficoltà. Siamo tutti sulla stessa barca"