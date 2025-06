Galli ammette: "Reijnders? Evidentemente anche lui è d'accordo nel lasciare il Milan. Ho grande fiducia in Tare, basta incomprensioni come accaduto in passato"

vedi letture

Nel corso di un’intervista andata in onda su QSVS a Telelombardia, Filippo Galli – ex difensore del Milan e figura di riferimento nella storia rossonera – ha commentato il futuro di Tijjani Reijnders, ormai prossimo a vestire la maglia del Manchester City. Un estratto delle sue considerazioni:

“Quando un giocatore lascia una squadra non è che semrpe viene cacciato, probabilmente anche Tijjani è d’accordo. Come ha detto Gabbia, bisogna capire bene chi vuole rimanere davvero in questa squadra e con questo progetto..”

Su Milan Futuro e Camarda

“C’è la necessità con Tare di dover far meglio. Ho grande fiducia in Igli, si sta già muovendo bene. Spero non ci siano più incomprensioni come quanto accaduto con Camarda, che non ha giocato né in prima squadra né in Milan Futuro. È stata un’annata di fallimento, chiaramente..”