Un accordo fatto e due nomi nuovi. Il mercato del Milan inizia a muoversi anche in entrata

Il Milan sta iniziando un nuovo corso tecnico con Igli Tare direttore sportivo e il cavallo di ritorno Max Allegri in panchina. Sarà quindi un'estate di grandi movimenti per i rossoneri, che si preparano a numerosi cambi nella propria rosa.

PRONTO MODRIC

Intanto, si avvicina il momento in cui l'acquisto del veterano del centrocampo Luka Modric diventerà realtà. Nel pomeriggio dI ieri, l'entourage dell'esperto ex Real Madrid si è presentato a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli rimanenti sul contratto. Modric è attualmente impegnato con la Croazia e da metà mese andrà negli USA con il Real Madrid per il Mondiale per Club, prima di salutare definitivamente i blancos. L'offerta economica del Milan è stata così strutturata: contratto di un anno con opzione per la seconda stagione e ingaggio da 4 milioni di euro netti.

NOMI NUOVI?

E quello del 40enne Modric, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, potrebbe non essere neppure l'unico innesto d'esperienza a centrocampo per il Milan, che avrebbe messo nel suo mirino anche Granit Xhaka, nazionale svizzero in forza al Bayer Leverkusen: "Non ho ancora - ha dichirato lo svizzero in conferenza - giocato ovunque. Di conseguenza, ogni tanto ci si pensa. Attualmente però questi pensieri sono molto lontani. Ho la mia famiglia e il mio management che si occupano di queste cose. Ho già un'offerta sul tavolo? Questo non lo so".

In ottica attacco, invece, è emerso il nome di Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A, per il quale però l'Atalanta spara alto, ma anche quello di Dusan Vlahovic. Proprio a proposito di ReteguiI, ieri Igli Tare ha incontrato anche i rappresentanti della GEA World, agenzia che conta al suo interno calciatori come Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta su cui il Milan ha messo gli occhi, e Marco Pellegrino, calciatore di proprietà del Milan in procinto di passare al Boca Juniors.