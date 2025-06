Maignan vuole il Chelsea ma l'offerta è troppo bassa. La lista dei possibili eredi

Le strade di Mike Maignan e del Milan non sono mai state così vicine a separarsi. Il portiere francese è finito nel mirino del Chelsea, squadra che si è qualificata alla prossima Champions League e che offre la possibilità di giocare la Champions League. Questo, unito a una situazione contrattuale che sembra ormai compromessa, potrebbe portare il capitano rossonero a lasciare Milanello dopo quattro anni. Intanto il Milan stila già una lista di possibili eredi.

Maignan vuole andarsene

Questa mattina Tuttosport cerca di fare il punto della situazione sul futuro di Mike Maignan che, a oggi, appare lontano da Milano. Spera di metterci una pezza Massimiliano Allegri che vorrebbe trattenere il giocatore, e lo ha già fatto sapere alla società. Il problema però parte da lontano e riguarda nello specifico il rinnovo mancato di contratto. Nel mese di gennaio tutto era apparecchiato per un prolungamento di tre anni più uno a 5 milioni a stagione: poi, improvvisamente, la trattativa si è interrotta e il francese non ha gradito questo repentino dietrofront. Per questa ragione l'intenzione di Mike Maignan, oggi, è quella di andarsene da Milano, permettendo comunque al Diavolo di incassare qualcosa dalla sua cessione.

Offerta troppo bassa