Dalla Spagna: se parte Maignan, il Milan punta Kepa

Il destino di Mike Maignan, capitano e portiere rossonero, è più che mai in bilico. La questione è intricata e si sviluppa su vari livelli. Il primo è che c'è un interessamento del Chelsea ma non la disponibilità, per il momento, a pareggiare la richiesta di 30 milioni del Milan. Il secondo è che il giocatore vorrebbe lasciare Milanello, specialmente dopo che i discorsi per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) si sono bruscamente interrotti lato club, quando le cose erano praticamente definite. Il terzo livello è che Massimiliano Allegri vorrebbe trattenerlo e proverà a fare da mediatore in tutta la faccenda.

Detto questo, la partenza di Maignan quest'estate non è impossibile e per tale ragione il club deve cominciare a tutelarsi su possibili sostituti. Un nome arriva direttamente dalla penna dei colleghi spagnoli di Diario As che riportano come, in caso di addio del portiere francese, il Milan sarebbe interessato a Kepa Arrizabalaga, portiere basco di 31 anni che è di proprietà proprio del Chelsea ma che ha giocato con buoni risultati quest'anno nel Bournemouth. Per i Blues, che hanno già 4 portieri e puntano a Maignan, è un esubero e potrebbe arrivare dietro pagamento della clausola da 5 milioni di sterline.