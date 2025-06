Virdis duro sull'operazione Modric: "Fa specie che il SOGNO Milan sia un fine carriera..."

Salvo clamorosi dietrofront o colpi di scena, Luka Modric sarà un nuovo calciatore del Milan. Esauriti per lunedì sera i due impegni con la Nazionale croata il fuoriclasse che compirà 40 anni il prossimo settembre sarà a Milano per svolgere le visite mediche a metà settimana, prima di tuffarsi nell'ultima esperienza con il Real Madrid, il Mondiale per Club. Il suo arrivo sta dividendo tanti, per via della carta di identità ingiallita. A esprimere il suo punto di vista anche un ex rossonero come Pietro Paolo Virdis.

Il pensiero di Virdis affidato al suo profilo Instagram: "Si dice che la vita inizia a 40 anni.. non per un calciatore purtroppo.. nonostante l’indiscutibile valore, fa specie che il SOGNO Milan sia un fine carriera.. dove sono i ds dal fiuto sopraffino, vedi Braida e Galliani, che scovavano talenti che diventarono basi su cui costruire successi: Gullit, Van Basten,Rijkaard, Kakà, Pato e così via.. perché ha 40 anni, nonostante il talento, non puoi essere un riferimento per futuro e progettualità.. puoi forse esserlo per il marketing e la vendita di una maglietta in più.. ma non per costruire la squadra del futuro. la paura che l’urlo del sogno si trasformi nell’urlo di Munch incombe su di noi…"