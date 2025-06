Manovre difensive in casa rossonera: obiettivi e calciatori in partenza

Con Massimiliano Allegri al comando, uno degli obiettivi principali del Milan è quello di mettere a posto la difesa e in generale la fase difensiva che, nell'ultima stagione, ha faticato in maniera incredibile. In questo senso, questa mattina, la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione tra chi potrebbe partire e chi invece potrebbe arrivare alla corte del tecnico livornese.

Il discorso prende le mosse dalla suggestione Kim Minjae: il centrale ex Napoli è in uscita dal Bayern Monaco, non rientrando più nei piano del club bavarese. La squadra allenata da Kompany, però, vuole venderlo a titolo definitivo e chiederà almeno 30 milioni per non incappare in una minusvalenza. Questo sarebbe il sogno ma ci sono altri obiettivi di varia natura: i nomi di Gila, Comuzzo, Djimsiti e Leoni sono tutte ipotesi plausibili. Come eredi di Theo, invece, se la giocano Cambiaso e Udogie.

Oltre a Hernandez, altri rossoneri possono salutare Milanello quest'estate. Malick Thiaw è finito nel mirino del Bayer Leverkusen; sia Florenzi che Walker non dovrebbero proseguire la loro avventura con il Diavolo; anche per Emerson Royal e Tomori l'avvenire potrebbe portare lontano da Milano.