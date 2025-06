Il Milan pensa a Vlahovic per l'attacco su indicazione di Allegri

A Casa Milan sanno bene che dovranno essere rinforzati tutti i reparti durante il mercato estivo, compreso l'attacco dove al momento l'unico centravanti sicuro di un posto nella rosa della prossima stagione è Santiago Gimenez, arrivato a gennaio per 32 milioni di euro più bonus dal Feyenoord. Tammy Abraham non verrà riscattato, a Luka Jovic non verrà rinnovato il contratto che scade il 30 giugno, mentre Francesco Camarda è destinato ad essere mandato in prestito a giocare con continuità. E così il Diavolo è alla ricerca di un nuovo numero 9.

L'INDICAZIONE DI ALLEGRI - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che, su indicazione di Massimiliano Allegri, il Milan starebbe pensando anche Dusan Vlahovic per il suo nuovo reparto offensivo. Per ora non c'è nessuna trattativa per il centravanti della Juventus, è solo un'idea che però potrebbe diventare qualcosa di concreto dopo il Mondiale per Club nel quale sarà impegnato anche il giocatore serbo con i bianconeri. L'ex Fiorentina è in uscita perchè ha il contratto in scadenza tra un anno e finora non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Per questo, lo scenario più probabile è la cessione durante questo mercato estivo e tra le pretendenti, oltre al Fenerbahce di Mourinho, all'Atletico Madrid ed alcuni club arabi, va inserito anche il Milan.

OSTACOLO INGAGGIO - Allegri conosce molto bene Vlahovic visto che i due hanno lavorato insieme alla Juventus. Durante l'esperienza comune in bianconero, il serbo, con Max in panchina, ha segnato 41 gol in 99 partite giocate. A livello economico, per strapparlo alla Juventus dovrebbero bastare 20-25 milioni di euro essendo a bilancio per poco più di 19 milioni. Il vero problema sarebbe però l'ingaggio visto che nella stagione '25-26 guadagnerà 12 milioni, cifra impossibile per qualunque altro club italiano. Chissà che un contratto lungo a 6 milioni di euro più bonus non possa bastare per convincere Vlahovic.