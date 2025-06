Milan, attenzione al pressing del Bayern Monaco per Leao: 75 milioni più uno fra Kim, Coman e Goretzka

Il Bayern Monaco fa sul serio per Rafael Leao (clicca qui per la nostra anticipazione di ieri). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che i tedeschi sono in pressing e pronti a mettere sul piatto 75 milioni di euro più il cartellino di uno tra il difensore Kim, l'attaccante Coman e il centrocampista Goretzka. Ricordiamo che nel contratto del portoghee con il Milan, che scade nel 2028, è inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Non è un mistero che negli ultimi giorni Leao sia stato messo al centro del nuovo Milan sia dal ds Igli Tare, sia dal tecnico Massimiliano Allegri che punta molto su lui per la rinascita del Diavolo dopo l'ultima disastrosa stagione. Il club di via Aldo Rossi potrebbe eventualmente aprire alla cessione di Rafa solo davanti ad un'offerta davvero irrinunciabile (almeno 130 milioni di euro).