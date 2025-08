Archiviata la tournée, il CorSport tira le fila: "Il Diavolo veste Max"

È terminata ieri, con la vittoria per 9-0 in Australia contro il Perth Glory, la tournée estiva del Milan che si è svolta tra Asia (Singapore e Hong Kong) e Pacifico (Australia appunto). Il gruppo squadra sta rientrando a Milano in queste ore e dal 5 agosto sarà a Milanello per preparare la seconda parte di precampionato in vista delle prime gare ufficiali, in calendario il 17 e il 23 agosto contro Bari in Coppa Italia e Cremonese per la prima di campionato: entrambe si giocheranno a San Siro.

Oggi il Corriere dello Sport prova a tirare le somme del lavoro fatto fin qui da Allegri a Milanello e in tournée. Il titolo recita: "Il Diavolo veste Max. Tredici gol fatti e tre subiti, due vittorie e un ko: la tournée del Milan porta buone notizie". Poi una citazione del tecnico, ieri dopo la partita: "Abbiamo lavorato bene". Nell'occhiello, invece, si scende maggiormente nel dettaglio: "I rossoneri rientrano con la certezza di aver ricostruito una squadra di competere ai massimi livelli: tutti sembrano aver già assorbito le indicazioni del tecnico".