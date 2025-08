La Juve mette le cose in chiaro, il Giornale: "Vlahovic in vendita solo per 20 milioni"

Come viene riportato oggi da Il Giornale, nella giornata di ieri il nuovo dg della Juventus Damien Comolli ha parlato delle strategie di mercato e tra queste ha fatto rientrare anche il discorso relativo a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza nel 2026 e chiaramente in uscita dalla Vecchia Signora, è nel mirino del Milan e di Max Allegri. Il messaggio del dirigente juventino è stato chiaro: "Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione".

Il messaggio è destinato a Vlahovic stesso, in primis: se vuoi partire devi portare una squadra che ti paghi. In queste settimane l'agente del serbo aveva provato invano la via della risoluzione contrattuale. C'è anche un prezzo ritenuto giusto dalla Juve, come riporta Il Giornale nel suo titolo odierno nella pagina di sport: "Comolli alza la voce nel caos Juventus. Vlahovic in vendita solo per 20 milioni". E poi nel sottotitolo il riferimento al Milan: "Muro sul serbo, il Milan pensa a Schick e Dovbyk".