Jashari non molla il Milan, Tuttosport: "Però il Brugge non fa sconti"

Ogni giorno giorno con Ardon Jashari, il Milan e il Club Brugge sembra un po' Il Giorno della Marmotta: tutto si ripete allo stesso modo. Come nel celebre film con Bill Murray uscito negli Anni '90, anche oggi la trattativa per il centrocampista svizzero presenta le stesse dinamiche ogni 24 ore: il giocatore non si allena e non viene convocato, vuole solo il trasferimento in rossonero; il Milan fa leva sulla volontà del calciatore per sbloccare la situazione; il Club Brugge se non vede 40 milioni sul conto, non molla l'osso.

Oggi Tuttosport parla della situazione Jashari ma come detto, lo stallo rimane con le stesse caratteristiche di sempre. Il titolo dell'articolo recita così: "Jashari resta indiavolato, però il Brugge non fa sconti". Nell'occhiello si legge: "Meno emozioni sul mercato: braccio di ferro, la situazione non si sblocca". Quindi anche nel sottotitolo si rincara la dose, senza grosse novità da raccontare: "Lo svizzero rifiuta le alternative. Ma il suo club pretende almeno 35 milioni più bonus".