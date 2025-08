Intreccio Milan-Como-Gala, il QS titola: "Morata torna in Spagna e aspetta"

Tra gli esuberi che il Milan sta cercando di piazzare, sulla carta c'è anche Alvaro Morata. Il club rossonero, quando lo ha ceduto in prestito lo scorso gennaio al Galatasaray, probabilmente pensava di averlo sistemato quanto meno fino al prossimo gennaio 2026, con la possibilità anche che il centravanti venisse riscattato dal club turchi o in estate o in inverno. Invece in questa sessione, il capitano della Spagna ha manifestato il suo desiderio di tornare in Italia.

La destinazione non sarebbe il Milan, che nonostante detenga ancora il suo cartellino non ha intenzione di riportarlo in rosa, ma il Como dell'amico Cesc Fabregas che avrebbe convinto Morata a trasferirsi sulla riva del Lago. In tal senso i due club italiani avrebbero anche già un accordo per un trasferimento sui 10 milioni di euro: da convincere i turchi che vogliono un indennizzo da parte dei lariani per l'interruzione del prestito con il Milan. Oggi il QS aggiorna la situazione: "Morata torna in Spagna e aspetta. Ivanovic è l'alternativa del Como". Dunque i comaschi stanno iniziando a guardarsi intorno, anche per mettere pressione per far quadrare le cose. Addirittura, scrive il QS, il Gala vorrebbe 10 milioni per liberare Morata. Il Milan sta cercando di mediare.