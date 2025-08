Nove gol al Perth, la Gazzetta: "Leao è sempre super, Jimenez già in forma"

Non poteva chiudere meglio la sua tournée tra Asia e Pacifico il Milan: i rossoneri ieri hanno stravinto contro il Perth Glory con il risultato di 9-0. Un test poco provante dal punto di vista tecnico ma in cui si sono messi ulteriori minuti nelle gambe, specialmente chi ha giocato meno nelle prime due amichevoli, e in cui si è provato a rodare qualche movimento tattico. Esaltarsi non ha ancora senso ma si possono prendere le indicazioni positive, come fa oggi la Gazzetta dello Sport che commenta la gara concentrandosi su alcuni singoli.

Il titolo della rosea cita tre giocatori che si sono messi particolarmente in mostra ieri: "Leao è sempre super, Jimenez già in forma, Okafor ne fa altri due". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Avversario modesto ma il Milan concentrato. E c'è gloria anche per il giovane Comotto". Il figlio d'arte ha segnato su rigore col cucchiaio la rete del 4-0. In particolare buone risposte ancora dalla difesa, anche se il test non è stato molto allenante da quel punto di vista, e poi registrato un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3 rispetto alla difesa a tre delle prime uscite.