Il Milan si diverte in Australia: le prime pagine dei giornali sportivi in edicola

Il Milan si diverte in Australia: nell'ultima amichevole della tournée tra Asia e Pacifico, i rossoneri hanno demolito il Perth Glory con il risultato di 9-0. Un'amichevole che, come tutti i test estivi compresi quelli con squadre di maggior valore tecnico, lascia il tempo che trova ma che in ogni caso garantisce un'ulteriore iniezione di fiducia al gruppo milanista che da poco meno di un mese è al lavoro con Massimiliano Allegri. E allora le prime pagine dei giornali sportivi oggi in edicola si concentrano proprio su questa partita.

La Gazzetta dello Sport riporta in primo piano, nella sua apertura, le parole di Allegri stesso: "Parla Allegri: il mio Milan". Poi la citazione vera e propria del tecnico livornese: "Questo gruppo ha tanta qualità e testa giusta". Anticipata anche la copertina di SportWeek in uscita domani: protagonista il nuovo volto rossonero Luka Modric.

Anche il Corriere dello Sport pone l'accento sulla goleada oceanica del Diavolo e in taglio basso scrive: "Allegri trasforma Leao. Milan, 9-0 al Perth. Rafa brilla ancora: doppietta". Tuttosport, invece, sceglie il taglio laterale per offrire il suo punto di vista sull'ultimo test amichevole della tournée e recita: "Milan, goleada show. C'è da stare Allegri. 9-0 al Perth, Leao rigenerato". Infine c'è il QS che invece tira fuori il tema mercato in taglio basso: "Attento Milan, il Chelsea prova a soffiare Jashari. Resta l'impasse col Brugge sullo svizzero".