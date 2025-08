Il QS avverte il Milan: "Pericolo Chelsea. Inserimento per Jashari"

Nella giornata di ieri, dal Belgio, si è fatta largo la possibilità di un nuovo interessamento inglese per Ardon Jashari che, da inizio mercato, è l'obiettivo di mercato numero uno del Milan. Il centrocampista svizzero ha detto in tutti i modi al Club Brugge di voler essere ceduto alla formazione rossonera ma i belgi rimangono arroccati fieramente sulla loro posizione: il tempo scorre e il giocatore continua, di fatto, a rimanere fuori rosa e anche fuori allenamento di un certo tipo.

Come detto, però, c'è da registrare un nuovo club sulle tracce dello svizzero come confermato dal QS che questa mattina titola così: "Milan, pericolo Chelsea. Inserimento per Jashari". Eppure il Milan può avvalersi ancora della forte volontà del giocatore: "Il centrocampista svizzero spinge ancora per la soluzione rossonera". L'ex Lucerna continua a volere solo il Diavolo e a rifiutare tutte le altre offerte: lasciati con il cerino in mano anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen che, in passato, si erano fatti avanti.