Milan presto a Milanello, il CorSport: "Si avvicina il Modric-day"

Il Milan sta tornando in queste ore dall'Australia: i rossoneri hanno concluso ieri la tournée in Asia e Pacifico, vincendo per 9-0 l'amichevole contro il Perth Glory, squadra che occupa l'ultima posizione del campionato nazionale. I rossoneri saranno a Milano in serata e poi, anche per smaltire il fuso orario, avranno a disposizione tre giorni di riposo. Il rientro al Centro Sportivo di Milanello è fissato per martedì 5 agosto e insieme al gruppo solito, Allegri incontrerà due nuovi volti.

Come ricorda infatti oggi il Corriere dello Sport, al rientro a Milano si uniranno ai lavori Santiago Gimenez e soprattutto Luka Modric, nei confronti del quale c'è una logica attesa da parte di tutti i tifosi. Il CorSport titola così questa mattina: "Si avvicina il Modric-day, Gimenez saluta il Feyenoord". Se il croato ha passato le vacanze in famiglia, insieme anche a Kovacic, il centravanti messicano prima di rientrare farà tappa a Rotterdam dove saluterà i suoi ex tifosi del Feyenoord nell'intervallo dell'amichevole contro il Wolfsburg. Il numero 7 avrà poi da lavorare per mettersi in mostra agli occhi di Massimiliano Allegri.