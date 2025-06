Saelemaekers, la carta a sorpresa di Allegri: il Milan lo valuta al raduno

vedi letture

Nel corso dell'ultima conferenza stampa col Belgio Alexis Saelemaekers ha detto che restare al Milan è un'opzione. Il tutto dipenderà ovviamente dai piani che Massimiliano Allegri ha in serbo per l'esterno belga, che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia della Roma al punto che il club giallorosso starebbe facendo il possibile per trattenerlo.

Il tecnico toscano avrebbe però intenzione di valutare Saelemaekers nel prossimo ritiro, incuriosito dalla sua estrema duttilità che potrebbe tornagli comoda nel corso della stagione.

Da esubero a opportunità

Saelemaekers non rientrava più nei piani tecnici del Milan lo scorso anno, ma in giallorosso sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri ha saputo rilanciarsi collezionando la bellezza di 31 presenze in tutte le competizioni, 7 gol e 7 assist. Dopo l'importante rendimento avuto l'anno prima a Bologna, anche nella capitale Alexis Saelemaekers ha mostrato tutta la sua duttilità, giocando sia da esterno alto che da laterale a tutta fascia, dimostrandosi essere un profilo completo, utile, instancabile.

Allegri, che ama lavorare con giocatori intelligenti tatticamente, ha manifestato curiosità e interesse per il belga, apprezzandone la versatilità e la capacità di adattarsi a più ruoli in base alle esigenze della partita.

Il prototipo dell’uomo di Allegri

Nella visione di Allegri, un elemento come Saelemaekers può tornare utile come jolly tattico, nonostante un Milan che dovrà affrontare appena due competizioni, ovvero la Serie A e la Coppa Italia. Non sarà un titolare designato, anche perché nel 4-3-3 del toscano il suo posto dovrebbe essere occupato da Christian Pulisic, ma il belga ma può coprire più ruoli con disciplina, spirito di sacrificio e un’attitudine che ben si sposa con la filosofia dell'ex Juventus: equilibrio, lavoro sporco, disponibilità.

In un ipotetico 4-3-3, comunque, Saelemaekers può agire sia da esterno offensivo che da mezzala, mentre in un 3-5-2 può occupare tutta la fascia, giocandosi un posto da titolare con un calciatore che per caratteristiche gli assomiglia molto, Alejandro Jimenez.. In un contesto in cui le rose devono essere profonde e flessibili, riuscire a trattenere un calciatore del genere potrebbe essere una mossa intelligente, sia da un punto di vista tattico che economico.

L’ultima parola al campo

Saelemaekers ha chances di restare al Milan, ma molto dipenderà dalle valutazioni in ritiro. Saelemaekers sarà presente a Milanello fin dal primo giorno del raduno estivo del prossimo 7 giugno e avrà la possibilità di mettersi in mostra direttamente davanti ad Allegri. Una chance concreta, ma forse anche l'ultima, per cercare di scrivere una nuova pagina della sua storia in rossonero.

Ma per ora, la porta è aperta. E Saelemaekers ha un’opportunità inaspettata: rientrare dalla porta di servizio e prendersi un posto nel nuovo corso rossonero.