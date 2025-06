Milan-Chelsea, no allo scambio Maignan-Kepa. Il francese è deluso dal club rossonero

Non è un mistero che il Chelsea abbia messo gli occhi su Mike Maignan che ha il contratto in scadenza con il Milan tra un anno. Il Diavolo, su precisa richiesta di Max Allegri, vorrebbe trattenerlo, ma nel portiere francese c'è grande malumore per come è stata gestita la trattativa per il rinnovo. Il capitano milanista aveva strappato l’accordo verbale a dicembre scorso per un prolungamento fino al 2029 con ingaggio attorno ai 5 milioni di euro, bonus compresi, ma poi non è mai arrivata la telefonata da parte della dirigenza per la firma sul contratto.

Negli ultimi giorni, si è vociferato anche di un possibile scambio tra Maignan e Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe 1994 di proprietà del Chelsea che ha giocato questa stagione in prestito al Bournemouth, e un conguaglio a favore del Milan. Questa proposta degli inglesi però non piace al Diavolo la cui priorità è sempre quella di tenere il francese. Se però il portiere dovesse spingere per andare via, allora la valutazione per la cessione dovrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro.