Longari: "Posso dirvi al 100% che Theo è una richiesta esplicita di Inzaghi e so che quando ha firmato gli è stato promesso che sarebbero riusciti a prenderlo"

Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, si è così espresso a Radio Rossonera sul futuro di Theo Hernandez: “Mi risulta da fonti accreditata dall’Arabia che l’Al Hilal non lo molla, ma lui preferirebbe soluzioni diverse come l’Atletico Madrid. Posso dirvi al 100% che è una richiesta esplicita di Inzaghi e so che quando ha firmato gli è stato promesso che sarebbero riusciti a portarselo a casa. Secondo me ci sarà un nuovo tentativo, ma non solo uno anche diversi per strappare il sì del giocatore e lo hanno capito tutti. Il Milan ha deciso di venderlo, resta da convincere il giocatore sull’opzione saudita, che è quella che permetterebbe al club di guadagnare più di tutti. Theo gioca a rialzo per strappare un ingaggio più alto possibile, sicuramente ci saranno nuovi tentativi”.

LE PAROLE DI PEPPE DI STEFANO DI SKY SU THEO E MAIGNAN

Peppe Di Stefano, noto inviato e giornalista di Sky Sport 24, è intervenuto così direttamente dal ritiro dell'Italia, che domani sera affronterà la Norvegia. Tra i tanti temi però, queste le sue considerazioni sulla stretta attualità del mondo rossonero e delle ultime vicende di mercato riguardanti Maignan e Theo.

"Theo e Maignan? Mi risulta vogliano rimanere, credo che queste possibili cessioni siano nel caso scelte del club, soprattutto su Theo, di privarsene. Ciò che resta in dubbio può essere una cattiva gestione delle risorse nell'ultima stagione, risorse intese come giocatori o gruppo squadra. Ovviamente, risposta può darla solo la società”