Reijnders al City entro domani per le visite mediche, poi arriva Modric

vedi letture

Il Milan prosegue nei lavori di rifondazione della propria struttura. Sistemata la questione dirigenziale con l'arrivo del direttore sportivo Igli Tare e la panchina col ritorno di Massimiliano Allegri, ora il focus si sposta sul mercato con diverse operazioni già incanalate.

"A fine stagione avevamo detto che avremmo fatto annunci e mi pare di averne fatti un paio. La stagione vecchia è chiusa, si riparte e dobbiamo fare molto molto meglio di così. Allegri? È un vincente, ha portato a casa 14 trofei in carriera, quindi meglio di così non si poteva", sono state le parole dell'ad Furlani a margine dei sorteggi dei calendari per il prossimo campionato.

Parallelamente, gli stessi Tare e Allegri stavano portando avanti le questioni di mercato: Reijnders è virtualmente un ex, con l'olandese che domenica sosterrà le visite mediche col Manchester City e col Milan che incasserà 70 milioni di euro bonus compresi. In entrata, invece, è praticamente fatta per Luka Modric che però sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto solo dopo gli impegni con la Croazia. Restano da seguire con attenzione le situazioni in uscita di Theo Hernandez e Mike Maignan: la sensazione è che entrambi possano partire, con i dirigenti rossoneri che stanno ancora cercando le offerte giuste. Ad oggi le piste più calde sono, rispettivamente, quelle che portano ad Atletico Madrid e Chelsea.