Chiesa, tanta voglia di tornare in Serie A: il Milan resta alla finestra

vedi letture

Federico Chiesa potrebbe presto salutare il Liverpool per fare ritorno in Italia. Secondo le ultime news lanciate dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’attaccante azzurro starebbe seriamente valutando l’idea di lasciare la Premier League, dove non è mai riuscito a imporsi del tutto, per tornare a giocare in Serie A.

Le squadre interessate non mancano: Napoli e Milan sembrano essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, ma non è escluso che anche altri club italiani si facciano avanti nelle prossime settimane. La volontà del giocatore sarà determinante, e pare che l’idea di un ritorno a casa, magari con un ruolo da protagonista in una big italiana, lo stia stuzzicando sempre di più.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di rivedere Chiesa in Serie A nella prossima stagione è concreta. Occhi puntati sulle prossime mosse di mercato.