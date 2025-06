Chelsea su Maignan, la trattativa non si protrarrà a lungo: o l’affare si chiude nelle prossime 24-48 ore, oppure il Chelsea virerà su altri portieri"

Il Chelsea ha ormai messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. I Blues lo vogliono subito, in vista del Mondiale per club, competizione in cui puntano ad avere un numero uno di livello assoluto tra i pali. Nonostante una stagione non troppo brillante, il capitano del Milan è stato comunque una delle poche note liete tra le fila dei rossoneri nei passati mesi. Dal mancato rinnovo a promesse non mantenute, Maignan deluso dall'atteggiamento della società, avrebbe espresso la voglia di cambiare aria.

Come riportato da Fabrizio Romano, la trattativa non si protrarrà a lungo: o l’affare si chiude nelle prossime 24-48 ore, oppure il Chelsea virerà su altre opzioni, decidendo di continuare con i portieri attualmente in rosa.

Sarà quindi un fine settimana decisivo: il Milan ascolta, ma non svende. Il futuro di Maignan potrebbe scriversi molto presto.