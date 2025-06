Nazionali, Messico-Svizzera 2-4: Gimenez segna ma non basta

Il Messico incassa una pesante sconfitta per 4-2 contro la Svizzera in un’amichevole che lascia poco spazio alle attenuanti. Tra le poche note liete per El Tri c’è Santiago Gimenez: l’attaccante del Milan trova il gol nella ripresa, confermando un buon momento di forma e offrendo una prestazione positiva nonostante il risultato negativo. Gimenez si muove bene, crea spazi e prova a suonare la carica, ma la difesa messicana crolla sotto i colpi degli elvetici. Una serata amara per il Messico e per il suo numero 9, protagonista sì, ma in un match da dimenticare.