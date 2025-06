Pasotto: "La pista attualmente più convincente per sostituire Maignan porta a Svilar"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan: "Il Milan sta facendo il possibile per convincere Mike a restare dov’è. Nelle idee del club lui e Leao sono i big da cui ripartire e c’è Allegri che si sta spendendo in particolar modo col francese. Ci ha già parlato, lo farà ancora. Ma, senza garanzie di buon esito, il Diavolo deve avere una soluzione alternativa. La pista attualmente più convincente porta a Mile Svilar, il cui incontro con la dirigenza della Roma per il rinnovo non è andato come auspicava il club giallorosso.

Il portiere ha incontrato Ghisolfi e Ranieri (nelle vesti di “facilitatore”), però la fumata è grigia. La richiesta è 4 milioni, la Roma ha offerto prima 1,6 e poi 2 più bonus. L’addio (contratto in scadenza nel 2027)è quindi un’eventualità concreta per il portiere serbo nato in Belgio e arrivato alla Roma dal Benfica a parametro zero nel 2022. Svilar riscuote un marcato gradimento da parte di Allegri e intanto ha ricevuto un duro attacco dal ct serbo Stojkovic. "A un certo punto ha detto che non dovevamo convocarlo. Ha sbagliato strada, è colpa sua. Forse la fidanzata non è molto interessata alla Serbia". L’alternativa (low cost) a Svilar è Elia Caprile, negli ultimi sei mesi dal Napoli al Cagliari in prestito con diritto di riscatto che i sardi non dovrebbero esercitare".