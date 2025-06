Lorenzo Colombo potrebbe rimanere in Toscana. Piace molto al Pisa

Il futuro di Lorenzo Colombo sembra essere lontano dal Milan. Dopo una stagione in prestito all'Empoli, che ha visto l'attaccante classe 2002 mettere a segno 6 reti in campionato ma culminare nella retrocessione in Serie B dei toscani, i nerazzurri non eserciteranno il diritto di riscatto. Ciò significa che Colombo tornerà alla base Milan, dove ha un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2028, ma difficilmente vi rimarrà.

Tra le squadre interessate a garantirsi le sue prestazioni c'è il Pisa. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche e avrebbero messo gli occhi sul giovane rossonero. Tuttavia, la concorrenza per Colombo è folta e agguerrita. Sull'attaccante, infatti, c'è anche il Torino, sempre attento ai giovani talenti italiani. Anche il Genoa è tra le pretendenti, così come il Sassuolo (neopromosso in Serie A) e la Cremonese, club che potrebbero offrire a Colombo la possibilità di giocare con continuità e continuare il suo percorso di crescita, evidenzia SestaPorta.news.