Kepa ad un passo dall'Arsenal. Il Chelsea lo aveva proposto al Milan nell'affare Maignan

Kepa Arrizabalaga è prossimo a diventare un nuovo calciatore dell'Arsenal. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri profili social, è praticamente tutto pronto per il passaggio del portiere dal Chelsea ai Gunners, che hanno deciso di puntare sul connazionale di Mikel Arteta per creare una coppia di portieri tutta iberica considerando la presenza in rosa di Raya.

Sfuma così la possibilità di vedere Kepa difendere i pali del Milan, dato che il Chelsea aveva proposto proprio lo spagnolo in scambio al Diavolo nell'operazione Mike Maignan. Allo stesso tempo, però, l'approdo all'Arsenal dell'ex Athletic Club potrebbe liberare un posto in rosa al portiere francese, che già avrebbe dato massima disponibilità al suo trasferimento in Inghilterra.