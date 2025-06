Materazzi: "Purtroppo, e lo dico da tifoso nerazzurro, il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'arrivo sulla panchina nerazzura di Cristian Chivu e anche del mercato delle altre squadre: "Ha aspettato il momento giusto e afferrato il suo sogno con le mani. Negli anni, anche nelle giovanili, ha avuto diverse richieste, ma ha avuto l’intelligenza di saper cogliere l’attimo e soprattutto l’occasione. Per me è l’uomo giusto per guidare l'Inter in questo momento, e farà bene.

Leoni del Parma? Mi piace, un difensore giovane serve come il pane. Anche perché le altre si a rinforzeranno. Purtroppo, e lo dico da tifoso nerazzurro, il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto. E il Napoli regalerà a Conte una super squadra".