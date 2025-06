Serbia-Albania 0-0: prestazione opaca per i rossoneri Pavlovic e Jovic

Termina a reti inviolate la sfida tra Serbia e Albania, un match combattuto ma povero di emozioni. Non brillano i due rossoneri protagonisti: Strahinja Pavlovic, schierato titolare in difesa, ha offerto una prestazione sotto tono, macchiata anche da un’ammonizione rimediata nel primo tempo. Luka Jovic è subentrato nella ripresa ma non è riuscito a lasciare il segno, faticando a trovare spazi e palloni giocabili. Una prova nel complesso deludente per entrambi in una gara che non ha cambiato gli equilibri del girone.