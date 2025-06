Nazionali, Santi Gimenez titolare questa sera in Messico-Svizzera

Santiago Gimenez partirà titolare questa sera nell’amichevole tra Messico e Svizzera, in programma alle ore 22:00 italiane. L’attaccante del Milan, soprannominato “El Bebote”, guiderà l’attacco della Tricolor in un test importante in vista dei prossimi impegni internazionali.

Dall’altra parte del campo ci sarà Granit Xhaka, capitano della Svizzera e idea per il centrocampo rossonero nella prossima sessione di mercato. Il duello tra i due potrebbe rappresentare un curioso antipasto di ciò che i tifosi del Milan potrebbero vedere a San Siro nella prossima stagione.

Per Gimenez si tratta di un’occasione importante per confermare il suo stato di forma anche in nazionale e consolidare la sua posizione tra i titolari della selezione messicana.