Maignan-Chelsea, dall'Inghilterra sono sicuri: il Milan non ha alcuna intenzione di scendere dalla propria valutazione di circa 30 milioni di euro

Le possibilità di un trasferimento di Mike Maignan al Chelsea sembrano affievolirsi con il passare delle ore. Secondo quanto riportato da BBCSport, il Milan non ha alcuna intenzione di scendere dalla propria valutazione: 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro) per il portiere francese. Una cifra che il club inglese, al momento, non è disposto a soddisfare.

Nel frattempo, Maignan sarebbe rimasto deluso dal comportamento della dirigenza rossonera, in particolare per lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto. Il portiere si aspettava un segnale forte dopo le sue prestazioni e il ruolo centrale nella squadra, ma finora l’accordo per prolungare e adeguare il contratto non è arrivato.

Come già riportato, le prossime 24-48 ore saranno decisive per capire se ci sarà una svolta, oppure se la frattura tra il giocatore e il club si farà più profonda. Il Milan, da parte sua, resta fermo sulle proprie posizioni, mentre Maignan osserva con crescente distacco.