Milan, per ora è solo una suggestione di mercato ma Vlahovic piace molto al Diavolo

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito al mercato del Milan, l'attacco rossonero potrebbe cambiare tanto. Per ora è solo una suggestione di mercato, ma Dusan Vlahovic piace molto al Diavolo. Il suo contratto con la Juve scade nel 2026, quindi l'esborso per il cartellino potrebbe essere abbastanza contenuto. C'è però da scogliere il nodo dell'ingaggio a doppia cifra dell'attaccante serbo.

Occhio poi alla posizione di Rafael Leao: per ora in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna offerta ufficiale dal Bayern Monaco, ma l'interesse dei tedeschi è reale. Una proposta importante potrebbe far saltare il banco. A centrocampo, dopo il no della Lazio per Nicolò Rovella, il Milan pensa a Granit Xhaka del Bayer Leverkusen. Domani intanto sono in programma le visite mediche di Tijjani Reijnders con il Manchester City.