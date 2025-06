Un leader per il centrocampo del Milan: non solo Rabiot, in lista c'è anche Xhaka

Massimiliano Allegri parla ogni giorno con il direttore sportivo rossonero Igli Tare di cosa manchi al Milan per riscattare l'ultima deludente stagione. In mezzo al campo, per esempio, secondo il tecnico livornese serve equilibro e carattere e per questo ha sondato il terreno con il suo pupillo Adrian Rabiot, suo ex giocatore alla Juventus che ora milita nel Marsiglia. Il francese è molto legato al suo ex allenatore, ma anche molto affascinato dalla possibilità di giocare la Champions League con la sua attuale squadra.

LEADERSHIP - Ma quello di Rabiot non è l'unico nome nella lista di Tare e Allegri. In cima a questo elenco, c'è anche quello di Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 del Bayer Leverkusen soprannominato "Xhakaboom" per le sue cannonate dalla distanza. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svizzero è noto soprattutto per la sua leadership in mezzo al campo ed è forse questa la qualità che piace e interessa di più in via Aldo Rossi. Nelle scorse ore, Xhaka ha aperto all'addio al Bayer Leverkusen questa estate: "In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me. Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia".

CARTELLINO E INGAGGIO - Xhaka ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2028 e guadagna tra i 2 e 2,5 milioni di euro netti a stagione, dunque un ingaggio che sarebbe più che sostenibile per il Milan. Anche il prezzo del suo cartellino non dovrebbe essere proibitivo: il suo costo a bilancio è infatti di circa 15 milioni di euro e quindi i tedeschi non potranno chiedere più di 20 milioni. Prima, però, il Diavolo dovrà capire che margini ci sono pure per gli altri nomi in lista, a partire da quello di Rabiot.