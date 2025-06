Braccio di ferro tra il Milan e Theo che continua a dire no all'Al Hilal. Il rischio è perderlo a zero tra un anno

In casa rossonera continua a tenere banco il caso di Theo Hernandez. Quale sarà il suo futuro? La trattativa per il rinnovo è ormai naufragata da tempo e quindi lo scenario più probabile è la cessione durante questo mercato estivo. Il problema sarà però trovare un club che vada bene al francese e che soddisfi ovviamente anche le richieste economiche del Diavolo.

NO ALL'ARABIA - Non è un mistero che nei giorni scorsi il Milan abbia trovato un accordo con l'Al Hilal per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro. Theo Hernandez però non sembra interessato a trasferirsi in Arabia Saudita nonostante la ricchissima proposta di ingaggio del club arabo perchè preferirebbe restare a giocare in Europa. Anche il neo tecnico dell'Al Hilal, Simone Inzaghi, è sceso in campo nelle ultime ore ed è in pressing sul giocatore per convincerlo a trasferirsi nella sua nuova squadra.

IL RISCHIO PER IL MILAN - Il terzino francese ha apprezzato la chiamata dell'ex Inter, ma continua a ribadire il suo no all'offerta araba. In Europa c'è l'Atletico Madrid che è interessato a lui, anche se non sembra disposto ad offrire gli stessi soldi messi sul piatto dall'Al Hilal. Il Milan, da parte sua, resta in attesa, consapevole del fatto che c'è un grosso rischio in tutta questa vicenda: senza rinnovo e senza cessione in estate, Theo arriverebbe a scadenza e tra un anno potrebbe andare via a zero. Uno scenario che in via Aldo Rossi vogliono assolutamente evitare.