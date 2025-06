Lazio, sondaggi di Milan e Inter per Rovella ma il centrocampista non è sul mercato

Tra i nomi che vengono accostati al centrocampo del Milan negli ultimi giorni c'è anche quello di Nicolò Rovella, giocatore classe 2001 della Lazio. Secondo quanto riferisce però Alfredo Pedullà sul suo sito, il mediano biancoceleste, che in questa stagione ha collezionato 44 presenze tra tutte le competizioni e che è finito nel mirino di Milan e Inter, non è sul mercato per il club del presidente Claudio Lotito.

"Nicolò Rovella non è sul mercato. A noi risulta che nelle ultime settimane hanno fatto sondaggi sia l’Inter che il Milan, ricevendo un cortese 'no, grazie'. La Lazio ha intenzione di confermare il gruppo quasi totalmente, di sicuro non si muove Rovella, verrà messo a posto il contratto di Romagnoli, forse non è intoccabile Castellanos, entreremo presto nel vivo. Un nome che può tornare in quota è quello di Folorunsho, seguito in passato dalla Lazio e che rientrerà – salvo sorprese – a Napoli dal prestito di Firenze" riporta alfredopedulla.com.