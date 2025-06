Leao, assalto del Bayern: il Milan chiede 100 milioni, Allegri chiede la permanenza

Il fatto che Rafael Leao, giocatore con più talento nella rosa del Milan nonchè il più pagato, finisca nel mirino di qualche top club europeo, non è una novità. È accaduto in quasi tutte le scorse sessioni di calciomercato e sta accadendo anche in questa, con Arsenal prima e Bayern Monaco adesso che si sono fatte avanti per il portoghese. Le cose non sono mai andate in porto perché sul calciatore, il club rossonero ha sempre mantenuto alte le sue richieste.

100 milioni

Negli ultimi mesi, come ricapitola Tuttosport, Rafael Leao è finito nel mirino del club della Saudi Pro League, che lo cercano da diverso tempo. A mettere un veto su queste opzioni è stato il calciatore stesso che, a quasi 26 anni di età, ha ancora ambizioni importanti nel calcio che conta e non è interessato a trasferirsi in Arabia nonostante le offerte da capogiro. In questi ultimi giorni, invece, a farsi avanti sono stati Arsenal e Bayern Monaco. La risposta del Milan è sempre stata la stessa: per meno di 100 milioni Leao non si muove. Una controproposta che ha fatto desistere istantaneamente i Gunners e che si dovrà capire come verrà letta dai bavaresi. La squadra tedesca sembra essere seriamente intenzionata ma al momento l'offerta è lontanissima dalla domanda: sul piatto 60 milioni più una contropartita da scegliere che, però, non interessa al Milan.

Fattore Allegri

In tutto questo giro di offerte e proposte, non va dimenticato un fattore molto importante che potrebbe avere voce in capitolo sia con il club che con il giocatore stesso: il fattore Massimiliano Allegri. Il tecnico, sin dai tempi della Juventus, è un grande estimatore del gioco di Leao e ha chiesto alla società, tra le prime richieste, di fare muro davanti a tutte le proposte che potessero arrivare. Il tecnico livornese è convinto che con il suo gioco e il suo carisma, il numero 10 possa fare definitivamente quel salto di qualità che gli viene chiesto da diverso tempo e che non è mai riuscito a fare al 100%. Per Allegri, Leao è il fondamento su cui costruire un nuovo Milan.