Romano: "Milan, avanti tutta per Athekame. Ecco la situazione"

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha riportato questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Young Boys per Zachary Athekame: "Il Milan sta andando avanti forte nei contatti per Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys. I rossoneri hanno presentato un'offerta da 7 milioni di euro, mentre la richiesta degli svizzeri è di 10-10,5 milioni. L'accordo potrebbe essere trovato a metà strada".

CHI E' ZACHARY ATHEKAME

Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, Athekame muove i primi passi nel mondo del calcio in vari club: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete.